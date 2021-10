Elfic est prêt pour «un autre match»

BASKETBALL. Elfic Fribourg a parfaitement entamé sa campagne en Coupe d’Europe. Jeudi à Saint-Léonard, les Fribourgeoises ont corrigé les Italiennes de Sassari 100-81. «Nous ne nous attendions pas à gagner avec une telle avance, admet Marielle Giroud. Nous avons réalisé un bon début de match et su développer notre jeu collectif. Cette victoire était importante pour s’enlever de la pression.»

L’intérieure valaisanne a joué un rôle majeur en inscrivant la bagatelle de 31 points et 12 rebonds. «Une belle réussite personnelle dans une soirée où tout est rentré», apprécie l’intéressée. Elfic Fribourg se frottera ce mercredi aux Françaises de Bourges, favorites du groupe G. «Leurs gabarits sont plus grands et lourds aux postes intérieurs. Ce sera donc un autre match contre une équipe qui a…