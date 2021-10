En famille, contre l’indifférence

LIVRES. Il n’a jamais cédé à l’admiration béate. Dès son premier récit de voyage, Billet aller simple (2006), Blaise Hofmann s’est autant distingué par la pertinence de son regard que par la précision de sa plume. Une constante dans sa douzaine de livres, qu’il s’agisse de sa traversée d’une saison d’alpage (Estive, 2007), de son séjour aux Marquises (2014) ou de son récit de la Fête des vignerons, vue de l’intérieur (La Fête, 2019).

Avec Deux petites maîtresses zen, l’écrivain vaudois revient au récit de voyage, avec les questionnements qu’il engendre aujourd’hui. Celui-ci a duré sept mois, de septembre 2019 à mars 2020, en famille: Blaise Hofmann et son «amoureuse» ont sillonné l’Asie et l’Inde avec leurs deux filles, âgées de 2 et 3 ans.

Membre de la génération qui a pu faire «un…