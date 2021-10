Et au milieu coule la Lonza

LÖTSCHENTAL. Elle a le charme insolent des plus belles dames. Il faut dire que l’automne lui sied particulièrement bien. Dans son écrin préservé, les mélèzes se plaisent et d’or se parent lorsque le soleil vient à décliner. Elle a l’allure sauvage, la vallée du Lötschental, avec ses 27 km de long. Depuis Gampel, il faut prendre de la hauteur jusqu’à Goppenstein. Puis, on passe Ferden et la machine à remonter le temps semble s’enclencher.

La route continue jusqu’à l’alpage de Fafleralp (1768 m), mais le regard est subjugué par l’imposant Bietschhorn. L’érosion a creusé des rigoles dans les pentes et les torrents se déversent dans la Lonza. Elle nous accompagnera tout au long de la journée. Un grand parking signale le début de notre effort. La buée de notre souffle et l’herbe givrée ne…