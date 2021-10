SUPERMOTO. A 15 ans, Mathieu Romanens (KTM) a remporté sa première course en championnat de Suisse de supermoto, à Lignières (Neuchâtel). Le tout grâce à une première et une deuxième place (sur 22 concurrents) sur les deux manches de course. Il s’agissait du dernier rendez-vous de la saison. Le Botterensois boucle donc son année à une belle troisième position de la catégorie challenge avec 232 points, à 23 longueurs du champion national zurichois Patrick Schuppisser.