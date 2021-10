Télévision

En 2003, Audrey et son compagnon fracturent la porte et pénètrent dans une demeure isolée de la corniche du Pays basque. Involontairement, ils déclenchent un feu qui se propage rapidement dans l’habitation. Effrayés, ils décident de prendre la poudre d’escampette en emportant un précieux collier, et ils se perdent dans la végétation…

Mercredi, à 21 h 05, sur France 2