Jarvis Cocker so frenchy

MUSIQUE Tip Top

CHANSONS D’ENNUI

ABKCO Music & Records

Alors que The French Dispatch est sorti hier sur les écrans romands (mais pas encore bullois, malheureusement), Jarvis Cocker publie en parallèle une sorte de fausse bande originale du film de Wes Anderson. Le crooner anglais reprend certes Aline dans le long métrage avec le groupe imaginaire Tip Top. Une relecture évidemment un peu kitsch du tube de Christophe paru en 1965, avec violons et sanglots longs. Mais qui fait mouche grâce à ce doux accent so british, façon Jane Birkin au masculin.

Outre-Manche et outre-Atlantique, on connaît de la France le vin, Zidane, Maurice Chevalier et parfois Serge Gainsbourg. L’ancien chanteur de Pulp lui rend un double hommage et se réapproprie Contact (chanté par Bardot en 1967) et Requiem pour un…