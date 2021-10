OSMOZ

Dès samedi et jusqu’au 14 novembre, Julien Victor Scheuchzer expose à la galerie Osmoz, qu’il a créée à la rue de Vevey 31, à Bulle, il y a tout juste vingt ans. Le peintre et galeriste présentera des huiles, ainsi qu’une série de «petites aquarelles stylisées». Le vernissage a lieu ce samedi de 16 h à 19 h et l’exposition est ensuite ouverte du jeudi au dimanche, de 14 h à 18 h. www.galerieosmoz.ch.