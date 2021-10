L’épopée des gueules noires

FRANCE2, MERCREDI, À 23 H 00

La France a depuis 2004 définitivement tourné le dos à l’extraction de la houille. Jugée peu rentable et trop polluante, elle a été remplacée par le pétrole, le nucléaire et les énergies renouvelables. Pourtant, cet or noir a énormément compté dans l’histoire industrielle française. Pour parvenir à fournir les millions de tonnes de charbon nécessaires à l’essor économique et industriel des entreprises fran- çaises, des centaines de milliers de mineurs ont bravé pendant près de deux siècles le danger, la peur, le noir, la chaleur, les coups de grisou et la silicose. Ce documentaire raconte un siècle d’histoire de France. Consacré à la saga héroïque des mineurs de fond, sans lesquels la France n’aurait pu devenir une grande puissance à la fin du XIXe siècle et…