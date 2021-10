A l’épreuve des différences

C’est désormais le temps de l’école inclusive. Une école qui intègre les différences pour apprendre ensemble. Un défi. Cette semaine s’est tenu, à Charmey, un séminaire des professionnels de l’enseignement sur cet enjeu de société.

JEAN GODEL

Une école qui fait la différence. Tel était le thème du séminaire de trois jours organisé, dès ce mercredi 29 septembre à Charmey, par la CLACESO, la Conférence latine des chefs d’établissement de la scolarité obligatoire (niveaux primaire et secondaire). Un événement annuel qui a réuni pas moins de 120 directrices et directeurs d’école de Suisse romande, de la partie francophone du canton de Berne et du Tessin.

Directeur de l’Etablissement secondaire de Coppet-Terre Sainte, dans le canton de Vaud, Pierre-Etienne Gschwind est membre du comité de la…