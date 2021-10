A l’agenda

LA BERRA

Place du Brand: grande fête de fin de saison, avec restauration, concert d’Anina Buchs et bal. Di dès 17h.

BULLE

Espace Gruyère: Salon des goûts et terroirs. Sa-di 10h-22h, lu 10h-17h.



Aula du CO: Troyennes, spectacle de la compagnie Brosse Adam. Sa-lu 20h.

Tréteaux de Chalamala: De l’herbe entre les pavés, texte de Pierre Savary, avec Jacqueline Corpataux, Jean Godel, Vincent Rime et la bruiteuse Caroline Le Forestier. Sa 19h30, di 11h et 19h30.

Ebullition: dans le cadre du festival Poutre et terroir, concerts d’Impure Wilhelmina, Rorcal et Eux. Sa 21h. Brunch du hard, avec The Burden Remains et I Live in a Society. Di 10h30.

Saint-Pierre-aux-Liens: concert du nouvel orchestre pré-HEM avec des œuvres de Haydn, Dvorak et Saint-Saëns. Sa 20h.

Concert de la Capella Concertata, qui…