La course d’orientation s’invite dans les rues de Bulle

Les orienteurs investiront le chef-lieu gruérien dimanche à l’occasion d’une épreuve populaire. Une première visant à démocratiser la discipline.

COURSE D’ORIENTATION. Ce n’est pas dans la forêt de Bouleyres, mais à travers les rues bulloises que les orienteurs chasseront les postes ce dimanche. Le Groupement de course d’orientation (GCO) Gruyère innove en organisant la première épreuve de ce type. «Notre but est d’attirer de nouveaux adeptes, des écoliers et des familles, présente le président Michel Tissot. La carte sera très détaillée (n.d.l.r.: à l’échelle 1:2000, au lieu de 1:10000 en forêt), les repères nombreux et les parcours accessibles à tous.» Depuis le Parc du Cabalet, les participants sillonneront le chef-lieu à grandes enjambées sur des parcours mesurant entre 800 mètres et…