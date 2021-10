La pièce idéale pour Octobre rose

BULLE. Créée il y a un peu plus d’un mois à La Tuffière, à Corpataux (La Gruyère du 26 août et du 4 septembre), Jamais sans lui… mais tout sur Mammaire est actuellement en tournée romande. Entre Cully et Chêne-Bourg, la pièce de Thierry Pochet passe ce jeudi par la salle de l’Hôtel de Ville de Bulle.

Cette tournée prend un sens encore plus fort en ce mois d’Octobre rose: la pièce, mise en scène par Pascale Rocard, a en effet pour thème le cancer du sein. Elle traite ce sujet sans tabou, sans pesanteur non plus. Deux personnages se partagent la scène, Laurence (Delphine Buresi) et Robert (Philippe Thonney). Elle est rédactrice en chef d’un magazine féminin, il est… son sein droit. Ils mènent une existence banale, quoique survoltée, jusqu’au jour où il lâche: «J’ai un truc, là, une bosse,…