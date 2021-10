La pupa a Kolin

Deché-delé

To le mondo konyè l’avantura a Kolin dè Lecho, tyédè! Po hou ke l’an rin dè mèmouâre, i vo deri ke chi brâv’omo irè pâ tan chuti, ma toparê, l’è li ke l’a krèâ ha galéja lèjande. Rèpri du la fêre dè Bulo, on dèvêlené bin arojâ, l’a volu abrèvâ che n’èga din le no, ou mitin dè chi bi velâdzo. Kokote bêvechê pye alêgramin tyè chon patron, n’irè pâ jou abrèvâye du le matin, li. Dou tin ke l’ôtro… è bin, n’in d’avê proumatêre.

La lena chè mirâvè din l’ivouè, ma, to por on kou, ouna lorda nyola l’a pachâ din la yê. Rin-mé dè lena din la fontanna. Chi tokelè dè Kolin chè moujâ ke la Kokote l’avê avalâ l’âchtro de la né.

Inke portyè le lindèman, l’omo è cha bithe trapèyivan a chô, in’an le velâdzo. Kolin dejê: «Mè fô la fére alâ! Yêr’ané, l’a avalâ la lena!»

Pouro Kolin, le dzoua yô…