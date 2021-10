La Rindya, omâdzo a noutrè tinyârè

Deché-delé

L’outon, chéjon y mile kolà, chêjon d’la fin di travô chu lè montanyè, chêjon di rindyè. In Tsêrmê, in chi dechando d’la bènichon, lè dêri tropi l’an fê fitha in travèrchin nouthron galé velâdzo.

Le vint-è -thin dè chaptanbre, pê na dzornâye incholèya èthê pâ mé dè chate tropi, ti pye bi lè j’on tyè lè j’ôtro, ke l’an alêgramin pachâ. Di balè bithè avu di bochon botyatâ, di bithè pouprè, di fyê j’armayi in bredzon è loyi, di fèmalè et brechàlè in dzakiyon,di bi fourdâ è di galé pyin byan, po kotyè jenè. È prà dè fiyètè è dè bouébo, ti achebin in vithirè dou payi. L’avê mimamin on poupon din lè bré a cha dona, chètya chu le trin dou tsalè. No j’an pu vêre onkora parmi lè tropi, lè barlatê avu lou mulè bin parâ dè lou chtrubè.

Ti hou tropi k’arouvâvan, vinyan d’la kràja di…