Le collectif tourain a dominé les individualités fribourgeoises

Neuvième succès de la saison pour La Tour/ Le Pâquier dimanche contre Fribourg (1-0).

La défense des «rouge et noir» s’est montrée intraitable en signant un nouveau blanchissage.

Ce succès permet aux Tourains de conforter leur fauteuil de leader de 2e ligue inter.

GLENN RAY

2e LIGUE INTER. Dimanche à la Ronclina, La Tour/Le Pâquier a fait honneur à son statut de leader de 2e ligue inter. La force collective des locaux leur a permis de prendre le dessus sur un FC Fribourg en difficulté (1-0). «Chacun joue son rôle et répond présent lorsqu’il le faut, apprécie l’entraîneur Cédric Tona. Une équipe se définit par l’ensemble de son contingent et non par un ou deux joueurs.» Face à cet esprit de corps, les individualités fribourgeoises ont rapidement montré leurs limites.

Les Tourains n’ont pas…