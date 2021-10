Le FC Bulle poursuit sa route en Coupe

Lucien Dénervaud peut être totalement satisfait. Malgré un début de match timoré, son équipe a su faire le travail pour éliminer une décevante équipe de Lancy. Baptiste Bersier a débloqué la situation en ouvrant la marque peu avant le thé. Disciplinés et sérieux, les Bullois ont encore trouvé la faille à trois reprises en seconde période (but contre son camp, Golliard et Bersier).

Le FC Bulle aura encore un tour à franchir avant d'intégrer le tableau principal de la Coupe de Suisse 2022-2023. Avant cela, la formation de Bouleyres retrouvera le championnat de 1re ligue à domicile, le samedi 16 octobre face à Naters.

Retour sur cette victoire et analyse à retrouver dans La Gruyère de mardi.