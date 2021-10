Le Requiem allemand par l’Ensemble vocal Utopie

FRIBOURG

Fondé et toujours dirigé par Gonzague Monney, l’Ensemble vocal Utopie a eu 20 ans l’année dernière. Un premier concert marquant cet anniversaire a pu avoir lieu, mais les autres événements ont été repoussés. Les festivités sont relancées ce samedi à l’église du Collège Saint-Michel, à Fribourg (19 h): le chœur renforcé (plus de 70 chanteurs au total) interprétera le Requiemallemandde Brahms. Pour cette œuvre considérée comme un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, Utopie peut également compter sur les solistes Jennifer Pellagaud (soprano) et Jean-Luc Waeber (baryton), ainsi que sur le pianiste Alexandre Rion. www.choeur-utopie.ch.