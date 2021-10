Le retour du rock cabossé, fougueux et poétique

MUSIQUE

Têtes raides

BING BANG BOUM

BMG Cette voix grave et franche, ces mots qui claquent. Pas de doute, les Têtes raides sont de retour, sept ans après Les Terriens. Le groupe du chanteur et parolier Christian Olivier a toutefois évolué depuis l’incontournable Ginette, son titre emblématique, dont il a célébré le trentième anniversaire l’année dernière. Quinzième album studio, Bing Bang Boum sonne moins rock-musette. Ou punkguinguette, au choix. Musicalement plus resserré, il bénéficie de la production toujours aussi élégante d’Edith Fambuena.

Qu’on ne s’y trompe pas: les Têtes raides ne sont pas aseptisés pour autant. Les couleurs sont plus franchement rock, du côté cabossé à la Tom Waits (c’est flagrant sur Haut les mains, par exemple, ou sur l’hilarant Yaourt) et l’envie d’en…