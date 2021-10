Le titre cantonal pour Loane Sudan

MOTOCROSS. Loane Sudan a été sacrée championne fribourgeoise de motocross ce week-end à Sézegnin (Genève). En remportant les deux manches de la catégorie MX girls, la Brocoise de 15 ans ne peut plus être rattrapée par ses poursuivantes. «Jamais je n’aurais imaginé gagner le championnat fribourgeois, commente-t-elle au téléphone. C’est un plaisir de voir que toutes ces heures passées à m’entraîner payent!» Ce titre vient couronner une première saison en 125 cm3 réussie pour Loane Sudan, après son 6e rang final au championnat de Suisse féminin. Et qui s’accompagne de nouvelles ambitions. «Je vise un top 5 national l’année prochaine, et j’espère courir mes premières courses aux championnats d’Europe.» GR