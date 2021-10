Les remplaçants font enfin gagner Romont

Le doublé tardif de Mehmetaj a permis au CS Romontois de gagner 2-0 contre Sierre samedi, dans un match important de bas de classement en 2e ligue inter. Les Glânois doivent désormais enchaîner.



VALENTIN THIÉRY

2e LIGUE INTER. La mission du CS Romontois est très claire depuis le début du championnat. Il faut se maintenir le plus sereinement possible. Cela passe notamment par des victoires contre des concurrents directs. Objectif atteint avec le succès 2-0 contre Sierre samedi, trois semaines après celui récolté chez la lanterne rouge, Prishtina Berne. «On ne peut pas se tromper face à ces équipes-là, confirme l’entraîneur glânois Angelo Caligiuri. On sort de deux bons matches contre Fribourg (2-2) et Portalban/Gletterens (défaite 4-2). Ce résultat est donc dans la continuité de ce qu’on a…