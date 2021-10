ÉBULLITION (BIS)

Le multi-instrumentiste chaux-de-fonnier Louis Jucker joue ce vendredi à Ebullition (21 h). Entouré de Prune Carmen Diaz, Louis Schild et Luc Hess, il présentera son nouvel album, Something went wrong, où il continue d’explorer les styles, entre rock et folk lo-fi. Après avoir envoûté la cour du château aux dernières Francomanias, le trio Meril Wubslin (Valérie Nideroest, Christian Gaucher-Garcia et Jérémie Conne) sera également de la soirée. www.ebull.ch.