Open Range

FRANCE 3, VENDREDI, À 21 H 05

Voilà dix ans que Boss Spearman et Charley Waite chevauchent côte à côte, guidant leur bétail à travers les pâturages de l’Ouest. Aussi taiseux l’un que l’autre, ils détestent rester en place et ne raffolent pas des villes. C’est donc à Mose, géant bonasse et tout dévoué, qu’échoient les corvées de ravitaillement. Mais un jour, le commissionnaire disparaît. Laissant leur dernière recrue, le turbulent Button, auprès des bêtes et du chariot, Boss et Charley rallient Harmonville et découvrent que Mose est en prison pour s’être soi-disant bagarré avec les hommes d’un certain Baxter. Sous prétexte que son ranch est immense, celui-ci fait en effet la pluie et le beau temps à des lieues à la ronde. Mais il en faut davantage pour impressionner Charley et Boss, qui…