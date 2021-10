Option Gruyère est née

L’association intercommunale a vécu son assemblée constitutive mercredi soir à Riaz. Elle sera présidée par Marie-France Roth Pasquier.

CULTURE ET JEUNESSE. Option Gruyère a franchi une nouvelle étape mercredi soir. Les délégués des communes se sont réunis à la salle des combles de Riaz pour participer à l’assemblée constitutive de l’association. Pour rappel, cette dernière a été présentée en 2019 et vise à coordonner les politiques régionales de la culture et de la jeunesse.

La conseillère communale bulloise Marie-France Roth Pasquier a été élue présidente du comité de direction. «Elle est compétente dans les deux domaines. Elle a l’avantage d’avoir été responsable de la culture pendant une législature et gère désormais le secteur de l’enfance et de la jeunesse», confie le préfet…