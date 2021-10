Pache et Schnorf brillent à Winterthour

Les jeunes Glânoises faisaient partie de l’équipe fribourgeoise qui s’est maintenue de belle manière en LNB de gymnastique artistique, dimanche.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. Superbe deuxième place pour Fribourg aux championnats de Suisse de gymnastique artistique par équipes de Ligue nationale B dimanche. Parmi les six athlètes représentant le canton à Winterthour, deux Sudistes: Lucie Schnorf (13 ans, La Pierraz) et Orianne Pache (15 ans, Lussy), du Groupement artistique du Sud fribourgeois. «Nous étions toutes stressées. Mais nous nous sommes serré les coudes. Et finalement nous sommes parvenues à faire mieux que notre objectif qui était de nous maintenir. Honnêtement, j’espérais une quatrième position sur cinq», livre par téléphone Orianne Pache, dont c’était la première compétition…