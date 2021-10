Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI, À 20 H 10

Après deux jours de marche intense, Inschi le mulet est au repos. Sur les hauts de Gstaad, Matthieu Fournier vous présente une famille de paysans de montagne authentique. Côté reportages, l’unique souffleuse de verre «à la canne» de Suisse, Valérie de Roquemaurel, et une plongée dans le monde de la truffe nord-vaudoise avec des «caveurs» de truffe passionnés.

Les fusions de Valérie

Valérie de Roquemaurel est l’unique femme en Suisse qui pratique ce métier dangereux. Inlassablement, dans des fours à plus de 1000°, elle prélève et donne forme au verre en fusion. Passionnée par cette matière, elle a monté son atelier dans le canton de Vaud à Pomy. Déterminée, elle rêve loin et grand. Portrait d’une femme de caractère qui ne manque pas d’humour ni…