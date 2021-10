Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI, À 20 H 15



A quelques pas de l’infini

Matthieu Fournier poursuit son périple avec son mulet Inschi à travers Gstaad, l’occasion d’en apprendre plus sur le maniement de ce compagnon de route! Côté reportage, une immersion avec les moines cisterciens de l’abbaye d’Hauterive et leur message universel. Dans ce lieu vieux de neuf siècles, on cultive la terre comme l’esprit. Interrompant son travail sept fois par jour pour la prière en commun, chaque moine recèle des trésors d’individualité. Car tout chercheur de Dieu qu’il soit, chaque moine est avant tout humain et amoureux de la vie. Partout sur Terre des gens consacrent leur vie à la prière, quelle que soit leur religion, comme les moines cisterciens de l’abbaye d’Hauterive dans le canton de Fribourg. Les moinespaysans de…