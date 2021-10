VUADENS

Au radieux matin du 25 septembre dernier, alors que retentissaient les joyeux accents de la Désalpe de Charmey, Patrice Morand est subitement décédé à son domicile du Briet, à Vuadens.

Né le 24 novembre 1934 dans le foyer de Xavier et Marie-Louise Morand, Patrice était le deuxième d’une famille de six garçons et une fille. Il passa toute sa jeunesse dans la ferme de Villarblanchin où, très tôt, il fut associé aux travaux de la campagne.

Patrice n’avait que cinq ans quand la guerre éclata et que la Mobilisation priva cette famille paysanne, comme tant d’autres, de la force vive d’un papa absent durant d’interminables périodes. Avec sa maman et ses frères, il travailla de toutes ses forces pour que la petite exploitation survive aux difficultés de ces années de privation. En 1944,…