Perrottet finit sur le podium

AUTOMOBILISME. «Ce podium conclut parfaitement ma première saison complète en drift», s’enthousiasme Michaël Perrottet au bout du fil. Le week-end dernier sur le circuit de Mérignac, le Gruérien de 33 ans est entré dans le top 16 lors des deux dernières manches du championnat de France de drift. Des performances qui lui ont assuré la troisième place du classement général dans la catégorie pro.

Quatrième avant l’ultime épreuve, Michaël Perrottet savait que le coup était jouable. «Il n’y avait pas beaucoup de points d’écart et mon chef d’équipe me tenait au courant de l’évolution du classement.» Grâce à une 13e place en qualification et un premier top 16, l’apprenti employé de commerce a engrangé 80 points. Un total suffisant pour creuser un premier écart avec ses principaux…