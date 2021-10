Pixels et caetera

ALLIANCE. Conseil aux futurs mariés de même sexe: portez une alliance. En or jaune, en or blanc, peu importe, mais portez à votre annulaire gauche cette bague qui, d’un seul coup d’œil, affirme le statut marital. Car cette alliance à votre doigt n’est pas simplement l’appropriation d’un code bourgeois, l’adaptation d’une vision classique – et maintenant dépassée – du mariage civil entre un homme et une femme, ni même l’expression publique de votre lien intime. Cette alliance sera, dès la sortie de l’état civil, le symbole paradoxal d’un retour aux origines, au temps des mondes cachés, au jeu des apparences, aux troubles de l’identité, mais cette fois non pour vousmême, mais pour l’inconnu qui l’apercevra à votre doigt. Il faudra un certain temps encore pour que le signe du mariage par…