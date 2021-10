Pixels et caetera

EXIT. Après la publication du rapport accablant sur les violences sexuelles au sein de l’Eglise catholique de France, qui fait état de crimes de masse, et cela de façon systémique, rapport accusateur qui s’ajoute aux autres rapports accusateurs d’autres pays, l’Allemagne, l’Irlande, les Etats-Unis, etc., prendre la décision de quitter l’Eglise catholique devrait être plus facile à expliquer à son entourage, pour autant que le sujet de l’apostasie intéresse encore autour de soi. La démarche est simple, une lettre recommandée suffit. Plus simple assurément que demander la suppression de son compte Facebook. CLAUDE ZURCHER