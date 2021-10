Pixels et caetera

TRASH MOVIES. A Bulle, l’installation de caméras pour surveiller les moloks où sont jetées les poubelles pourrait être envisagée, dans l’espoir d’éviter le dépôt de sacs non taxés et de déchets en vrac. En 1964, Andy Warhol avait filmé son amant durant son sommeil: cinq heures et 21 minutes de pellicule. Il poursuivra son cinéma expérimental en filmant durant huit heures la façade de l’Empire State Bulding, du coucher du soleil jusqu’à la nuit new-yorkaise. En 2022, Bulle pourrait ainsi inventer le post-pop art avec une vidéo de poubelles endormies, du coucher du soleil à la nuit bulloise. Quant à celui qui sera filmé en train de recycler ses boîtes en fer de soupe Campbell, disons que ce sera une performance artistique en hommage à Andy. CLAUDE ZURCHER