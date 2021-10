Pixels et caetera

LIBRE ARBITRE. Interrogée par notre journal, Sophie Tritten, candidate du Centre Gauche-PCS à l’élection au Conseil d’Etat, présente «l’esprit de dialogue» et «le libre arbitre» comme «marque de fabrique» de son parti. Libre arbitre? Voici bien une notion délicieuse, et si rarement affirmée. Sophie Tritten doit sans doute être la seule au monde à parler de la sorte, aujourd’hui. Reste à s’entendre sur la définition du libre arbitre. En cette ère de fake news, d’approximations délirantes, de complotisme maladif et de suspicion à la manipulation – autant de distorsions de la vérité qui sont présentées comme la vérité elle-même – l’annonce cette semaine du lancement prochain d’un réseau social dévoué à Donald Trump et intitulé «Truth Social» (le réseau social de la vérité) est une calamité…