Première sacrée ou sacrée première

Baptême du feu réussi pour Cornelius Kangogo et Genet Abdurkadir, grands gagnants du 87e Morat-Fribourg dimanche. Deux régionaux ayant aussi vécu leur première racontent.

LORIS BARRAS

COURSE À PIED. La course Morat-Fribourg, ce sont des élites, des populaires, de belles histoires et des découvertes. Récit avec deux néophytes régionaux de cette 87e édition, enlevée par deux athlètes africains – Cornelius Kangogo et Genet Abdurkadir – ayant également effectué leurs débuts dimanche sur les 17,17 kilomètres mythiques (lire ci-contre).

D’un côté, Yan Volery. Il s’est décidé à y participer pour la première fois en raison du manque de compétitions. En effet, le Bullois n’est pas un habitué des courses sur route, encore moins avec du dénivelé. L’athlète de 22 ans préfère la piste et des distances…