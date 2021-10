Propagande, les nouveaux manipulateurs

ARTE, MARDI À 20 H 50

Il y a quinze ans encore, on percevait les réseaux sociaux comme un ferment démocratique nouveau qui, en favorisant la diffusion de l’information et la communication horizontale entre citoyens, aiderait les peuples à briser leurs chaînes, de l’Europe orientale au monde arabe. L’histoire s’est écrite autrement: l’assaut sur le Capitole des partisans de Donald Trump, le règne chaotique de son homologue Jair Bolsonaro, les offensives ciblant les musulmans dans l’Inde de Narendra Modi ont mis en évidence le pouvoir dévastateur à l’échelle planétaire des appels à la haine et de la désinformation. ■