Psychédélisme kangourou

MUSIQUE

Pond

9Spinning Top Records

Pond a débuté en 2008 comme un groupe de musique un brin potache, où chacun était convié à pousser la chansonnette à sa guise. Puis, les Australiens de Perth ont gagné en maturité musicale et pas seulement parce qu’ils vivent dans le même patelin que Tame Impala.

Autour du noyau fondateur Nick Allbrook, Jay Watson et Joe Ryan, Pond s’aventure avec son neuvième album, sobrement intitulé 9, vers une pop rock synthétique un peu fourre-tout. Un peu comme si David Bowie (Rambo) croisait ses chromosomes avec The Clash (Pink lunettes) sur une plage ensoleillée de l’océan Indien. On y croise évidemment force synthétiseurs hypnotiques un peu eighties, des guitares ultratrafiquées, des rythmiques plus effrénées qu’à l’ordinaire. Parfois un peu kitsch, la musique…