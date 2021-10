Quatre médailles d’or aux championnats romands

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Les gymnastes sudistes se sont distingués ce week-end lors des championnats romands aux agrès à Courchapoix (Jura). Chez les dames, la Bulloise Marlyse Moret a remporté l’or du concours individuel et de l’épreuve par équipes, avec notamment la Romontoise Aline Clément. Dans la catégorie C5, Léonie Pasquier (Bulle), Nine Vogler (Bulle) et Emilie Seydoux (Sâles) ont également été titrées avec Fribourg. Toujours en C5, Mathis Cottet (Ursy), Alex Raemy (Bulle) et Joris Galster (Ursy) les ont imitées en enlevant le concours par équipes chez les garçons.