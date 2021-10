Rémi Bonnet, le coup de chaud avant l’hiver

Malgré une déception en Espagne, le Gruérien Rémi Bonnet finit son été en compétition «frais et motivé» pour la saison de ski-alpinisme à venir.

TRAIL. Les meilleurs athlètes de la planète ont vécu le chaos samedi dans le brasier d’El Hierro, plus petite des îles Canaries. Sur ses terres volcaniques s’est tenue la grande finale de la Golden Trail Series, remportée par la Vaudoise Maude Mathys et l’Italien Francesco Puppi. Ce dernier a échappé notamment à Rémi Bonnet, dixième au bout de 37 kilomètres (et 2860 mètres de dénivelé positif) courus par une chaleur suffocante.

Le Gruérien raconte: «En passant du côté sud et ensoleillé de l’île, il n’y avait plus du tout d’air. Il faisait 34 degrés. Je n’ai pas supporté et j’ai attrapé un gros coup de chaud.» L’obligeant à laisser filer le duo de…