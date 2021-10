Réunir sans perdre son ADN

«Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite», disait Henry Ford. Après les récentes annonces sur le regroupement dans une même société des deux principaux journaux fribourgeois, c’est cet état d’esprit positif que nous souhaitons aux rédactions de La Liberté et de La Gruyère. Pour tout bon Gruérien, La Gruyère fait partie intégrante de son ADN, au même titre que nos fromages ou le Moléson. Lire dans ses colonnes les décisions prises lors des assemblées communales, découvrir des projets innovants ou encore saluer les exploits de nos sportifs régionaux permet de nous identifier à notre région et forme le ciment sociétal. Dans un environnement ultraconcurrentiel, notamment le domaine publicitaire où les recettes s’amenuisent mais les charges restent élevées, nous sommes, par contre, bien conscients que nous ne pouvons demander le maintien d’une activité sans réflexion ou adaptation de la gouvernance. Une réforme structurelle est dès lors indispensable pour assurer une presse de qualité dans notre canton. Néanmoins, réunir deux journaux sous un même toit, c’est se lancer dans l’exercice difficile de réunir deux entités solidement ancrées dans leur région, avec leurs valeurs, leur identité et leur lectorat respectif, très attaché l’un et l’autre à leur journal. Le défi sera alors de maintenir leur existence sans détruire ce qui constitue leur ADN, sans oublier les régions vivantes constituant la richesse et la vitalité de notre canton. Nous avons aussi un rôle à jouer: «Produire et consommer local.» Voilà une phrase entendue souvent ces derniers mois. Pour que ces mots soient plus qu’un slogan, à nous consommateurs, de les faire vivre et de montrer aujourd’hui plus que jamais notre attachement à notre journal local. Alors oui, «se réunir est un début, rester ensemble est un progrès», mais nous espérons vivement que «travailler ensemble» sera effectivement la réussite. Sophie Moura, candidate PLR au Grand Conseil, Riaz