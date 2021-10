Romain Sottas termine en «chocolat»

HIPPISME

Contrairement à Linda Pasquier (Pont-la-Ville) et Questionoftime, en bronze dans la finale Régionale à 135 cm, Romain Sottas n’a pas obtenu de médaille dimanche dernier aux championnats romands de saut d’obstacles. A Tavannes (Jura bernois), le Marsensois a terminé 4e de la finale Nationale à 150 cm. «Je suis un compétiteur et donc forcément déçu, d’autant que nous étions quatre cavaliers ayant réussi un sans-faute avant le barrage.» Barrage durant lequel il a commis deux fautes. «J’ai tout tenté avec CountdownIV, plus lent sur une petite place comme celle de Tavannes», glisse Romain Sottas. Le titre romand est revenu à Jean-Maurice Brahier de Corminboeuf. QD