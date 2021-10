Salles de classe saccagées par deux jeunes de 14 ans

VIGNETTAZ. Deux jeunes de 14 ans ont saccagé mardi dernier deux salles de classe et vandalisé des véhicules à Fribourg. Ils ont profité du fait que l’école primaire de la Vignettaz était en travaux pour s’y introduire. Les classes ont été saccagées et souillées au moyen de peintures et d’inscriptions injurieuses, le mobilier jeté au sol et fracassé. Le montant des dégâts se monte à plus de 100 000 francs. Durant la même matinée, la police a aussi recensé une dizaine de voitures et plusieurs deux-roues endommagés en ville: crevaisons de pneus, tags et griffures. L’enquête a permis d’identifier les auteurs des délits. Domiciliés dans la région fribourgeoise, ils ont été interpellés et ont reconnu les faits. Plusieurs plaintes ayant été déposées, par l’école et par les personnes lésées. Les…