Samedi cinéma

PAR ISAAC GENOUD

Végans extrêmes et bouchers trash

BARBAQUE. Il est de ces films dont on se demande bien où a été trouvé l’argent pour les financer. Qu’il soit bon ou mauvais, un film part forcément d’une idée de base, qui plaira ou non aux investisseurs, qui eux-mêmes tueront – ou pas – le projet dans l’œuf. Barbaque, lui, fait partie de ces productions au concept du «samedi soir après six bières», qui ont passé toutes les étapes du processus cinématographique.

Sophie et Vincent Pascal (Marina Foïs et Fabrice Éboué), bouchers français dans un village paumé, peinent à joindre les deux bouts. Leur situation empire lorsque des végans viennent saccager leur enseigne et détruire leur marchandise. Quelques jours plus tard, le couple recroise l’un des activistes et le tue par accident. Afin de…