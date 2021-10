Tribune libre

Décisions incompréhensibles



A propos de la buvette des Sattels.

Les dernières décisions cantonales concernant la buvette des Sattels sont en inéquation avec notre temps. Les activités touristiques sont muselées sans égard à l’activité économique locale. D’un côté, on prône le tourisme local, doux et durable, de l’autre, on l’étouffe, on le met sous cloche en empêchant tout développement raisonné et raisonnable d’un tourisme gastronomique régional. Bien intégrée dans son environnement typique de nos Préalpes, la buvette fait la fierté de la région.

Aux Sattels, buvette, terrasse et parking forment un tout cohérent et nécessaire à l’offre touristique locale. Interdire terrasse ou parking appauvrit l’offre et prive l’exploitant d’équipements essentiels à la pérennité de son activité. Ces…