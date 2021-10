Un Concert de la Toussaint comme hommage familial

En mémoire de son père André, mort il y a un demi-siècle, et de son cousin Michel, décédé le mois dernier, Yves Corboz dirige le Kaiserrequiem de Johann Joseph Fux.

JEAN GODEL

IN MEMORIAM. «Je savais depuis longtemps que je rendrais, cette année, hommage à mon père, André Corboz, pour le cinquantenaire de sa mort. Mais je n’avais pas prévu d’associer à cet hommage la mémoire de mon cousin Michel Corboz…» Demain à Bulle et lundi à Fribourg, Yves Corboz dirigera sa Capella Concertata pour la 4e édition des Concerts de la Toussaint. Au programme: le Miserere mei Deus et le Kaiserrequiem de Johann Joseph Fux (1660-1741).

L’émotion sera intense pour le chef bullois, tant son père, figure vénérée en Gruyère, et son cousin, fondateur de l’Ensemble vocal de Lausanne (EVL), mort en septembre…