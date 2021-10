Un conte musical pour enfants dimanche au Bicubic

ROMONT. Le premier rendez-vous de la petite saison de l’association du Bicubic se déroulera dimanche. A 11 h dans l’auditorium de l’Epicentre de Romont, les enfants et leurs parents pourront assister au spectacle La Grande parade. Une pièce proposée par l’Alsibana saxophone quartet. Il s’agit de l’histoire d’un garçon qui déambule dans son imaginaire jusqu’à basculer dans un cirque. A cet endroit, un petit saxophone a disparu et toute la troupe part à sa recherche. Un conte musical qui rassemble huit artistes gruériens. Les organisateurs informent qu’il est accessible dès 7 ans et qu’il existe la possibilité de participer à un petit-déjeuner dès 9 h 30 avant la représentation ou à un brunch une fois qu’elle est terminée. Informations et réservations sur le site www.bicubic.ch.