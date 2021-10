Un mois sanglant à Copenhague

Mon whisky, ma télé et moi

La nouvelle série danoise Octobre raconte la poursuite d’un tueur en série. Glauque, sombre et parfois effrayante, elle est une parfaite représentante du style nordique.

Le Danemark a vu naître Petzi, les Lego et l’extérieur du pied de Michael Laudrup. Si innocentes ou belles soientelles, ces inventions contrastent avec le côté obscur du pays, pourtant si progressiste. Ecrabouillés lors des raids vikings dès 787, les moines anglais le confirmeront: dans ce pays, quelque chose ne tourne pas rond. Comment expliquer sinon le talent de certains de ses habitants à imaginer des histoires aussi diaboliques. Ces dernières nourrissent ensuite livres, films et séries qui font froid dans le dos et bâtissent un peu plus la réputation des Nordiques, connus pour le cinéma noir…