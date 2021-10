Une aide pour choisir

Dans quelques jours, nous allons élire nos représentantes et représentants au Conseil d’Etat et au Grand Conseil fribourgeois. Alors que certains partis historiques demeurent forts, de nouveaux partis politiques, à l’instar du PVL, émergent dans le canton. Ces jeunes partis, j’en suis convaincu, sont nés d’une carence dans le spectre politique et offrent désormais aux citoyennes et citoyens une alternative intéressante. Pour savoir si ces nouveaux partis correspondent à vos aspirations, je ne peux que vous inciter à vous rendre sur le site www.smartvote.ch. Cette application permet d’établir de façon fiable un classement des candidates et candidats, ainsi que du parti qui vous correspond le plus. Il suffit pour cela de répondre à quelques questions relatives à des thématiques politiques fribourgeoises. Dans mon entourage, plusieurs personnes ont découvert que certains partis peu connus, PVL ou autres, correspondaient davantage à leur idéologie. Certains ont même été surpris… D’où cette recommandation: c’est à vous de jouer! Connectez-vous à www.smartvote.ch, répondez aux questions et votez! Brice Repond, conseiller général PVL, candidat au Grand Conseil, Bulle