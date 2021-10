Une dénomination usurpée?

Tribune libre

A propos de la ferme-école inaugurée à Grangeneuve (La Gruyère du 21 septembre).

Quatre méthodes de séchage de fourrage différentes, un système d’analyse de lait en salle de traite, une salle de travaux pratiques, une galerie surplombant l’exploitation accessible au public, un aménagement adapté à l’accueil des visiteurs, voici une partie des composants de la si actuelle ferme-école de l’Institut agricole de Grangeneuve.

Cette belle image donnée à cette nouvelle construction au travers d’articles de presse et d’un week-end portes ouvertes n’est pourtant pas partagée par toutes et tous. La ferme-école se targue en effet d’être principalement un outil pédagogique pour former la relève agricole. Elle permettra également de faire diverses expériences utiles pour le…