Une dénomination usurpée?

Quatre méthodes de séchage de fourrage différentes, un système d’analyse de lait en salle de traite, une salle de travaux pratiques, une galerie surplombant l’exploitation accessible au public, un aménagement adapté à l’accueil des visiteurs, voici une partie des composants de la si actuelle ferme-école de l’Institut agricole de Grangeneuve. Cette belle image donnée à cette nouvelle construction au travers d’articles de presse et d’un week-end portes ouvertes n’est pourtant pas partagée par toutes et tous. La ferme-école se targue en effet d’être principalement un outil pédagogique pour former la relève agricole. Elle permettra également de faire diverses expériences utiles pour le développement de la profession, ainsi que pour sensibiliser la population sur la production agricole, un besoin fondamental puisqu’un grand nombre, un trop grand nombre, de personnes pensent encore que le lait sort de la brique. Cependant, lorsque des apprentis agriculteurs d’un canton voisin manifestent leur intérêt pour une visite de cette nouvelle ferme d’Etat dotée d’une multitude de technologies de pointe, on leur signifie qu’un droit d’entrée leur sera demandé. Dès lors, pouvons-nous toujours définir ce nouveau bâtiment de «ferme-école», ayant pour principal objectif de former la relève agricole? A-t-elle vraiment besoin de taxer la visite de trente apprentis agriculteurs? Cet objet d’intérêt public ayant été financé via nos contributions n’est, me semble-t-il, pas confronté à l’obligation d’atteindre un certain seuil de rentabilité. Cette situation est totalement contre-productive et le vrai sens du terme «ferme-école» a été oublié. Cette situation me laisse sans voix et aujourd’hui, j’ai besoin que l’on me rassure sur le fait que cette vitrine n’est pas qu’un miroir aux alouettes. Emilie Fragnière, Bulle