Une nouvelle succursale pour la Banque cantonale

ATTALENS. La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a rénové sa succursale d’Attalens. Cette modernisation doit permettre de «faire face à son développement en Veveyse et d’améliorer encore les conditions d’accueil et de conseil à la clientèle», assure la banque dans un communiqué diffusé hier. Le guichet est ainsi maintenu et la zone 24 h est toujours en service avec de nouveaux appareils. Pour marquer le coup, l’équipe de quatre collaborateurs, dirigée par Lionel Chollet, remettront «un petit cadeau à tous les visiteurs» entre mardi et vendredi.