Visites infernales

BANDE DESSINÉE

Tom Taylor et Darick Robertson

HELLBLAZER RISE AND FALL

Urban Comics

Ça a débuté comme ça: une naissance assassine, un père alcoolique, puis une bêtise d’adolescent qui se termine par la mort d’un camarade. La jeunesse de John Constantine est un cimetière à émotions. Un trenchcoat beige, plusieurs milliers de cigarettes et presque autant de whiskys plus tard, celui qui est devenu entre-temps magicien de l’étrange a fait du cynisme et des coups tordus un rempart à sa culpabilité. Dans Rise and Fall, le champion des antihéros se retrouve face à une situation plutôt insolite: un milliardaire ailé est retrouvé nu, empalé sur une flèche d’église… Il ne lui faudra pas moins de l’aide d’une amie inspectrice de police, d’un fantôme tourmenté et du diable lui-même pour plonger dans…